Молекулярно-генетическое тестирование на рак будут оказывать в рамках ГОБМП

В рамках комплексного плана по борьбе с онкологией до 2022 года планируется дополнительно включить в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи молекулярно-генетическое тестирование на рак. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Комплексным планом по борьбе с онкологическими заболеваниями предусмотрено ежегодно дополнительное финансирование около 8 млрд тенге на расширение услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – это скрининги, молекулярно-генетическое тестирование, услуги лучевой диагностики. Также запланировано приобретение оборудования на сумму 3,2 млрд тенге», - сообщил Биртанов, отметив, что основная часть оборудования для развития онкослужбы в регионах будет приобретена в рамках государственно-частного партнерства.

В целом, напомнил он, на оказание медицинских услуг онкологическим пациентам ежегодно выделяется около 40 млрд тенге из республиканского бюджета.

Сам же комплексный план по борьбе с онкологическим заболеваниями на 2018-2022 годы включает в себя четыре направления – это профилактика и управление факторами риска; развитие высокоэффективной ранней диагностики; внедрение интегрированной модели оказания онкологической помощи; развитие кадрового потенциала и науки.