Строительство онкоцентра в Астане завершат в декабре 2020 года

Строительство окнологического центра в Астане планируется завершить в декабре 2020 года, однако Минздрав уже начал работу по подбору кадров и поиску стратегического партнера, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Елжан Биртанов.

«Сейчас ведется подбор кадров, на их обучение предусмотрены средства из бюджета. У нас есть утвержденная дорожная карта со всеми госорганами – акимат, Назарбаев Университет, завершение строительства планируется в декабре 2020 года. Подготовка кадров не бывает разовой и законченной. С этой целью планируется участие стратегических партнеров, на базе которых уже сейчас мы возьмем подготовленных кадров и будем их готовить», - сообщил Биртанов.

По его словам, Казахстан посмотрел мировой опыт открытия аналогичных центров, в частности, открытие протонного центра в Нью-Йорке.

«Они за два года начали обучение своих кадров в других центрах. Затем они возвращаются в свой центр. По этой технологии и с участием наших партнеров мы будем работать», - подчеркнул министр.