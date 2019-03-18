Дарига Назарбаева констатировала незнание сельским населением госпрограмм по трудоустройству

Сенатор Дарига Назарбаева на правчасе палаты парламента констатировала, что вокруг крупных городов Казахстана происходит «стихийная» урбанизация, люди приезжают из сельской местности и «оседают», с этой категорией людей целенаправленно никто не работает. По ее словам, в аулах люди не знают о существовании госпрограмм, в частности, по трудоустройству.

«Хотим мы урбанизацию или нет, она все равно стихийно происходит вокруг крупных городов, которые привлекают более высоким уровнем жизни, сервиса и комфорта, и возможностями получения работы. Но никто принципиально, целенаправленно с этой категорией населения не работает. Поэтому они оседают стихийно, устраиваются, находят жилье. Как правило, это студенческие общежития при университетах, почему стундентам не хватает места в общежитиях – тоже одна из причин. Второй момент: они оседают на наших базарах, образуют ту самую самозанятую часть населения. Среди них постепенно растет такая маргинальная среда», - констатировала Назарбаева.

Кроме того, по ее слова, центры занятости, которые есть практически во всех населенных пунктах, «с красивым офисом, компьютерами, очень хорошими людьми, на самом деле очень оторваны от людей, которые действительно нуждаются в работе».

«Потому что люди, которые приезжают из аулов, они не знают госпрограмм, не знают тех возможностей, которые государство им предоставляет: что можно бесплатно получить первую профессию, что государство поможет устроиться на работу, субсидирует или даст дешевый кредит. Этой информации у них нет. Что вы думаете, как можно исправить эту ситуцаию, как поднять информированность населения в тех программах, которые государство сегодня для них предусматривает?», - задала сенатор вопрос министру труда и социальной защиты населения Бердибеку Сапарбаеву.

Министр в свою очередь признал, что «вопорсами уурабнизации и миграции занимаемся слабо».

«Что касаетс аулов – сейчас определяются перспективные населенные пункты. Мое личное мнение: в первую очередь нужно развивать населенные пункты, но самое главное – жители этих населённых пунктов чтобы не отставали по культурному развитию от городских», - сказал Сапарбаев.

Он подчеркнул, что социальное напряжение в городах Астана и Алматы происходит из-за того, что «приехали из села, жилья нет, и идут на базары».

Также он согласился, что ЦОНы оторваны от населения, а работу на местах в плане занятости населения «пока до конца не довели».

«мМ редко бываем на местах, не видим, что там творится, какие нужны специалисты, какие профессии нужны, какие отрасли развивать в селе», - сказал Сапарбаев.

Что касается госпрограмм, министр считает, что населению нужно рассказывать о них «простым языком».

«Мы привыкли говорить высокими словами. Не это надо. Простой человек с аула – ему должно быть простым языком разъяснено, что если ручкой пользоваться, она будет писать. Мы это хорошо знаем, что нужно разъяснить. Простой человек не каждый день же ТВ смотрит, может, интернета не быть, откуда он будет знать о новых программах. Мы должны разъяснять, какую пользу принесет программа», - заключил он.