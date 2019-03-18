Казахстан планирует перевыполнить план по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев в Баку на 13-м заседании Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что республика планирует перевыполнить план по сокращению нефтедобычи, сообщает «Казинформ» .

«В Казахстане более чем 270 недропользователей. Невозможно всех заставить в ногу маршировать. Со всеми компаниями договорные отношения. Мы должны учитывать их обязательства тоже – ведь они инвестируют средства. Но тот уровень, который взяла на себя республика, мы даже перевыполним, возможно, на 60-70 тыс. баррелей за счет капитального ремонта месторождения Кашаган. Сейчас добыча на нем 200 тыс. баррелей», - сообщил Бозумбаев.

Он отметил, что Казахстан постепенно становится более весомым игроком на рынке при уровне добычи в 1,9 млн баррелей в сутки.

«Казахстан среди стран не ОПЕК по добыче идет на втором – третьем месте, наравне с Мексикой. Наше влияние достаточно серьезное», - считает министр.

Также он подчеркнул, что участие совместно с нефтедобывающими странами дает возможность влиять на установление более справедливой для Казахстана цены нефть и позволяет существенно снизить волатильность на рынке.

«Это очень важно, потому что низкие цены влекут за собой снижение добычи, переработки, капитальных вложений», - сказал Бозумбаев.

Ранее глава Минэнерго заявил, что в апреле Казахстана снизит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки вместо ранее запланированных 200 тыс.