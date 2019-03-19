25 млрд тенге направят в этом году на строительство арендного жилья для многодетных семей

Еще 25 млрд тенге будет потрачено на выкуп готовых квартир
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В текущем году государство планирует выдать многодетным семьям 4,5 тыс. арендных квартир. Причем из запланированных 50 млрд тенге половина средств будет направлена на строительство, а вторые 25 млрд тенге – на выкуп уже готовых квадратных метров, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.
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