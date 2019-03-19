25 млрд тенге направят в этом году на строительство арендного жилья для многодетных семей

В текущем году государство планирует выдать многодетным семьям 4,5 тыс. арендных квартир. Причем из запланированных 50 млрд тенге половина средств будет направлена на строительство, а вторые 25 млрд тенге – на выкуп уже готовых квадратных метров, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

«В рамках уточнения бюджета на 2019 год на строительство и приобретение арендного жилья для многодетных семей предусмотрено выделение регионам 50 млрд тенге. Для этого на сегодня сформирован перечень проектов строительства объектов на 25 млрд тенге. На выкуп готовых квартир предусмотрено 25 млрд тенге», - рассказал Скляр, отметив, что это позволит ускорить решение жилищных вопросов многодетных семей.

Он также сообщил, что в общей сложности планируется построить порядка 4,5 тыс. квартир.

Вместе с тем для каждого региона установлен лимит, исходя из количества многодетных семей в очереди акиматов.

«В Туркестанской области числится в очереди 4832 многодетные семьи из 28126 (по Казахстану – V). В связи с чем предусматривается пропорционально выделить региону 8,6 млрд тенге, из которых 4,3 млрд тенге будут направлены на строительство и оставшиеся 4,3 млрд тенге – на выкуп готовых квартир. В Северо-Казахстанской области, соответственно, лимит составляет 700 млн тенге к 342 семьям», - объяснил министр.