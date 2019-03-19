Массовое отравление школьников в Шымкенте произошло из-за утечки природного газа

«Вчера в Шымкенте в 16:40 в наш территориальный департамент поступило извещение о том, что в городскую больницу поступают школьники с признаками отравления. При расследовании на месте было установлено, что дети поступили с симптомами головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания», - сказал Бекшин журналистам в кулуарах правительства.

По его словам, у всех пострадавших была легкая степень отравления, им была оказана первичная медицинская помощь, проведена детоксикационная терапия, родителям школьников была оказана психологическая помощь.

«Итого 45 человек поступили с легкой степенью тяжести, 41 – это школьники, четверо – взрослые. После проведения комплекса детоксикационной терапии, оказания психологической помощи родителям, дети были выписаны. На данный момент в больнице детей нет», - сказал Бекшин.

По его информации, «ситуацию вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась от школы на расстоянии примерно 600 метров». Бекшин отметил, что утечка была своевременно устранена газовой службой Шымкента и при проведении контрольных исследований вредных веществ на территории подстанции и в помещениях школы обнаружено не было.

Между тем накануне в городском отделе образования сообщали, что отравление «неустановленным запахом получили 25 человек, из них 23 – ученика, 1 – преподаватель и 1 – техничка». Указывалось, что специалистами был произведен отбор воздуха и обследована школа, «признаки газа или других веществ» обнаружены не были.