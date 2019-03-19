Токаев станет преемником Назарбаева

«Что касается вопроса преемственности власти в Казахстане, он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента, его полномочия переходят председателю сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента. Председателем сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Токаев, вы его хорошо знаете», - сказал Назарбаев в обращении к народу страны в эфире гостелеканалов во вторник.

«Выпускник МГИМо доктор наук, свободно владеет английским, китайским, французскими языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики, были министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем сената – знает страну и ее экономику, политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг, как дипломата и доверием к Казахстану», - перечислил он биографию Токаева.

Назарбаев подчеркнул, что Токаев «рядом со мной работает с первых дней независимости Казахстана».

«Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный, поддерживает всеми силами проводимую политику внутри страны и во вне. Все программы рарабатывались и принимались с его участием, я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодн Казахстаном», - заключил Назарбаев.