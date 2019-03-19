Это последний подписанный им документ в качестве президента
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Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий
Фото Акорды

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Нурсултан Назарбаев в эфире гостелеканалов подписал указ о прекращении своих полномочий.

«Уважаемые казахстанцы, погалаю, что наступил момент для подписания мной соответствующего указа. Позвольте мне зачитать: об исполнении полномочий президента РК.
Поставновляю: в соответствии с п.3 статьи 42 Конституции РК прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента РК. Второе. В соответствии с п.1 ст.48 Конституции РК полномочия президента РК на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента РК с момента принесения присяги народу Казахстана», - сказал Назарбаев.

Церемония принесения присяги народу Казахстана вступающему в должность президентом будет проведена на совместном заседании палат парламента 20 марта.

Зачитав указ, Назарбаев подписал его, отметив, что это последний подписанным им документ в качестве главы государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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