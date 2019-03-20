Тем не менее преемнику Назарбаева придется изменить политический курс, уверен он
Отставка президента носит формальный характер, считает политолог
Фото Чингиза Сайханова

Политолог Досым Сатпаев считает, что отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева носит формальный характер, так как фактически он сохранит позиции руководителя государства - как лидер нации и председатель Совета безопасности.

«Здесь есть очень важный момент: при живом экс-президенте сохранится статус-кво, резких революционных изменений, естественно, не произойдёт. Внутренняя и внешняя политика при живом экс-президенте будет реализована примерно такой же, как она сейчас есть. Но с его окончательным уходом с политической сцены появляется большое количество разных вариантов, форс-мажорных сценариев - от самых негативных до более-менее оптимальных», - отмечает политолог.

«Одна из самых главных ошибок действующей власти Казахстана состоит в том, что она слишком увлекалась политтехнологией и мало - политикой. Политика - это в первую очередь конкуренция, наличие политических институтов, которые являются главными гарантами, в том числе и преемственности власти. И, естественно, Конституция, которую не меняют, исходя из политической конъюнктуры. У нас же было и то, и другое: Конституцию меняли, и политические институты постоянно у нас трансформировались исходя из конъюнктуры. То есть, в Казахстане, к сожалению, так не была создана политическая инфраструктура, которая могла бы заложить основу для долгосрочной преемственности власти на основе именно общественного консенсуса. Мы видим сильный раскол между властью и обществом, и это все по наследству перейдёт к преемнику - кто бы он ни был. Все проблемы, которые власть нынешняя создала сейчас, по наследству перейдут к преемнику в будущем. И многие из этих проблем он уже не сможет решить по старинке, а если захочет, это может вызвать дополнительные социальные взрывы. Как в Венесуэле сейчас происходит», - отмечает эксперт.

Говоря о значении грядущих выборов, политолог отмечает, что на них уже определится окончательная кандидатура, заготовленная экс-президентом, а не «техническая» фигура Токаева, хотя он гипотетически и может выдвинуть свою кандидатуру.

По словам политолога, в последние полтора-два года шла постепенная подготовка к транзиту власти именно таким способом, однако поэтапной либерализации при этом не происходило.

«Я часто Казахстан сравниваю с Титаником. Но в случае с Титаником капитан до конца был на корабле, а тут получается, что капитан пошёл и дал власть боцману. Но Титаник несётся к айсбергу, и если любой преемник будет следовать этому же курсу, то мы столкнёмся с этим айсбергом и потонем. Поэтому курс этот нужно менять в сторону либерализации, в сторону экономических реформ, в сторону социально-ориентированного государства. Если этого не будет, то преемник в подарок просто получит пороховую бочку, которая взорвётся у него в руках», - заключает Сатпаев.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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