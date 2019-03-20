Отставка президента носит формальный характер, считает политолог

«Здесь есть очень важный момент: при живом экс-президенте сохранится статус-кво, резких революционных изменений, естественно, не произойдёт. Внутренняя и внешняя политика при живом экс-президенте будет реализована примерно такой же, как она сейчас есть. Но с его окончательным уходом с политической сцены появляется большое количество разных вариантов, форс-мажорных сценариев - от самых негативных до более-менее оптимальных», - отмечает политолог.

«Одна из самых главных ошибок действующей власти Казахстана состоит в том, что она слишком увлекалась политтехнологией и мало - политикой. Политика - это в первую очередь конкуренция, наличие политических институтов, которые являются главными гарантами, в том числе и преемственности власти. И, естественно, Конституция, которую не меняют, исходя из политической конъюнктуры. У нас же было и то, и другое: Конституцию меняли, и политические институты постоянно у нас трансформировались исходя из конъюнктуры. То есть, в Казахстане, к сожалению, так не была создана политическая инфраструктура, которая могла бы заложить основу для долгосрочной преемственности власти на основе именно общественного консенсуса. Мы видим сильный раскол между властью и обществом, и это все по наследству перейдёт к преемнику - кто бы он ни был. Все проблемы, которые власть нынешняя создала сейчас, по наследству перейдут к преемнику в будущем. И многие из этих проблем он уже не сможет решить по старинке, а если захочет, это может вызвать дополнительные социальные взрывы. Как в Венесуэле сейчас происходит», - отмечает эксперт.

Говоря о значении грядущих выборов, политолог отмечает, что на них уже определится окончательная кандидатура, заготовленная экс-президентом, а не «техническая» фигура Токаева, хотя он гипотетически и может выдвинуть свою кандидатуру.

По словам политолога, в последние полтора-два года шла постепенная подготовка к транзиту власти именно таким способом, однако поэтапной либерализации при этом не происходило.

«Я часто Казахстан сравниваю с Титаником. Но в случае с Титаником капитан до конца был на корабле, а тут получается, что капитан пошёл и дал власть боцману. Но Титаник несётся к айсбергу, и если любой преемник будет следовать этому же курсу, то мы столкнёмся с этим айсбергом и потонем. Поэтому курс этот нужно менять в сторону либерализации, в сторону экономических реформ, в сторону социально-ориентированного государства. Если этого не будет, то преемник в подарок просто получит пороховую бочку, которая взорвётся у него в руках», - заключает Сатпаев.