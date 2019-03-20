ЦИК принял постановление о досрочном прекращении полномочий Назарбаева

Центральная избирательная комиссия официально приняла постановление о прекращении полномочий президента страны Нурсултана Назарбаева.Такое решение вынесено в среду на заседании ЦИК. Также принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата сената Касым-Жомарта Токаева.

«20 марта 2019 года в 9:00 состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были рассмотрены три вопроса: 1) о досрочном прекращении полномочий президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.; 2) о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Токаева К.К.; 3) о переходе полномочий президента Республики Казахстан к Токаеву К.К», - говорится в сообщении Центризбиркома.

Здесь напомнили, что согласно пункту 3 статьи 42 Конституции полномочия президента республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента, а также в случае досрочного освобождения президента от должности.

«Конституционный Совет постановлением от 15 февраля 2019 года № 1 постановил, что из конституционного статуса президента Республики Казахстан вытекает его право на прекращение полномочий согласно собственному волеизъявлению, которое является самостоятельным основанием досрочного прекращения полномочий главы государства. Принято соответствующее постановление», - отметили в ЦИК.

Кроме того, в соответствии со статьей 48 Конституции в случае досрочного освобождения от должности президента Республики Казахстан полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя сената.

«Соответственно, пунктом 2 указа № 885 предусмотрено, что полномочия президента на оставшийся срок полномочий переходят к председателю сената Токаеву Касым-Жомарту Кемеловичу. В этой связи, руководствуясь пунктом 1 статьи 48 Конституции и нормами КЗ «О парламенте и статусе его депутатов», ЦИК принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата сената, и внесено соответствующее представление в сенат парламента», - уточнили в ЦИКе.

Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан приняты в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан «О Президенте», на основании указа президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года № 887 «Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан».