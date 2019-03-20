Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс – МИД

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по поводу дальнейшего внешнеполитического курса страны на фоне смены президента.

«Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на принципах многовекторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех международных обязательств. Отношения со всеми странами мирового сообщества продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга», - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что «новый президент будет строить свою деятельность в соответствии с Конституцией и другими законами».

В министерстве подчеркнули, что современная политическая система Казахстана обеспечивает полную преемственность власти, политического и экономического развития государства.

«Будет продолжена модернизация всех сфер жизнедеятельности, направленная, в первую очередь, на повышение благосостояния и качества жизни граждан, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона. Государство продолжит меры по улучшению инвестиционного климата в Казахстане, в том числе по защите прав и интересов иностранных бизнес-партнеров», - добавили в МИД.

В ведомстве также отметили, что стратегическое видение первого президента Нурсултана Назарбаева «определило современный облик страны на мировой арене, утвердило уникальную субъектность Казахстана в системе международных отношений».

«Реализованные масштабные задачи и созидательные международные инициативы Назарбаева стали прочным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, основой для безопасного и стабильного развития нашего общества на долгосрочную историческую перспективу», - уверены в МИД.