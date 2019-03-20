Парламент Казахстана принял поправки, направленные на улучшение работы бизнеса

Тамара Вааль, Астана, Vласть Вопрос переноса срока повсеместного внедрения онлайн контрольно-кассовых машин с 2024 на 2020 год, а также другие поправки по улучшению работы бизнеса принял парламент. В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками, внесенными сенаторами в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности».

«Данный законопроект был одобрен мажилисом 16 января текущего года и направлен в сенат парламента с 394 принятыми позициями. Внесенные сенатом поправки состоят из 13 позиций. Все они носят уточняющий характер и не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного мажилисом. Сенатом предложена поправка уточняющего характера в закон об охране воспроизводства, использования животного мира. Данная поправка предусматривает перенос периода по установлению лимитов изъятия объектов животного мира. Ранее мажилисом эта норма не рассматривалась. Комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнения, внесенными в проект закона сенатом парламента в проект закона», - сказал коллегам депутат мажилиса Аскар Базарбаев.

Напомним, ранее министр экономики Руслан Даленов сообщал, что в общей сложности законопроектом предусматривается внесение порядка 400 поправок в 56 законодательных актов. Для повышения инвестпривлекательности, участникам СЭЗ предоставляется право выбора на применение нулевой ставки НДС при реализации товаров на ее территории. Одновременно законопроектом снижается ставка налога на добычу полезных ископаемых. В рамках налогового администрирования внедряются модуль «Виртуальный склад» и информационная система «Электронные счета-фактуры».

Также предусматривается перенос сроков повсеместного применения онлайн контрольно-кассовой машины с 2024 года на 2020 год. При этом одновременно законопроектом предусмотрены стимулы для малого бизнеса для беспрепятственного перехода на онлайн ККМ. В частности, введена возможность уменьшения для них суммы налога до 60 тыс. тенге при приобретении онлайн ККМ.

Кроме того, в законопроекте уделено особое внимание вопросам защиты прав потребителей в электронной торговле. Закреплен принцип защиты интересов потребителей в электронной коммерции, не ниже уровня защиты, предусмотренной законом о торговой деятельности.

Более подробно о новом законе Vласть писала ранее:

Поправки по улучшению работы бизнеса сенат вернул в мажилис