Поправки по улучшению работы бизнеса сенат вернул в мажилис

Очередной пакет законодательных поправок по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, которыми сдвигается срок повсеместного внедрения онлайн контрольно-кассовых машин с 2024 на 2020 год, совершенствуется работа товарных бирж, а также уточняется электронная торговля, депутаты сената вернули в мажилис. В четверг в ходе пленарного заседания они рассмотрели законопроект в двух чтениях и внесли свои корректировки.

В общей сложности, по информации министра национальной экономики Руслана Даленова, законопроект предусматривается порядка 400 поправок в 56 законодательных актов. Для повышения инвестпривлекательности, участникам СЭЗ предоставляется право выбора на применение нулевой ставки НДС при реализации товаров на ее территории. Одновременно законопроектом снижается ставка налога на добычу полезных ископаемых. В рамках налогового администрирования внедряются модуль «Виртуальный склад» и информационная система «Электронные счета-фактуры».

Также предусматривается перенос сроков повсеместного применения онлайн контрольно-кассовой машины с 2024 года на 2020 год. При этом одновременно законопроектом предусмотрены стимулы для малого бизнеса для беспрепятственного перехода на онлайн ККМ. В частности, введена возможность уменьшения для них суммы налога до 60 тыс. тенге при приобретении онлайн ККМ.

«Для развития электронной торговли предусматривается пакет поправок, направленных на: упрощение таможенного декларирования, путем использования почтовых документов в качестве декларации; введение понятия электронной коммерции и четкого разграничения субъектов электронной торговли; развитие транспортно-логистической инфраструктуры;

введение прозрачной и эффективной системы защиты прав потребителей», - рассказал Даленов.

Кроме того, в законопроекте уделено особое внимание вопросам защиты прав потребителей в электронной торговле. Закреплен принцип защиты интересов потребителей в электронной коммерции, не ниже уровня защиты, предусмотренной законом о торговой деятельности.

В рамках законопроекта предусмотрены нормы и по совершенствованию товарных бирж.

«Вводится понятие рыночной цены, то есть цены сформированной за счет чистой конкуренции и свободного доступа субъектов бизнеса к биржевой торговле. Исключается режим классического аукциона, который не обеспечивает равноправную состязательность всех участников биржи. Исключается неэффективный институт лицензирования брокеров и дилеров. При этом усиливается ответственность самого бизнес-сообщества за счет сохранения института аккредитации на биржах и введения добровольного профессионального саморегулирования», - подчеркнул министр.

Отдельным блоком в законопроекте значится торговля в агропромышленном секторе, в частности, улучшение доступа отечественных производителей к торговым сетям, расширяются полномочия СПК по самостоятельному определению времени и количества закупаемого товара, а также его последующей реализации.