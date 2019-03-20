Токаев дал поручения премьер-министру Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Аскаром Маминым. В ходе встречи глава кабмина доложил главе государства о текущем социально-экономическом развитии страны и результатах работы правительства за 2 месяца.

«Согласно представленным данным, рост промышленного производства в январе-феврале составил 2,7%, сельского хозяйства – 3,6%, строительства - 2,0%, сферы услуг – 3,9%. Наблюдаются тенденции улучшения во многих отраслях экономики», - сообщает Акорда.

Токаев в свою очередь поручил обеспечить качественную реализацию структурных и институциональных реформ в рамках Плана нации, мер в социальной сфере, озвученных в посланиях и поручениях Нурсултана Назарбаева, выполнение всех ключевых государственных программ с точки зрения эффективного использования бюджетных средств, а также продолжить работу по диверсификации экономики и принять оперативные противопаводковые меры в отдельных регионах страны.

Мамин заверил нового главу государства, что правительство будет обеспечивать выполнение всех бюджетных обязательств и социальных инициатив в полном объеме, а также продолжит работу по предотвращению необоснованного роста цен на социально значимые товары и повышению качества экономического роста.