Переименование улиц в честь Назарбаева не должно быть соревнованием – Абаев

По словам Абаева, «большинство регионов переименовали свои центральные улицы в честь первого президента».

«Но, как вам известно, сегодня состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии и по таким городам, как Атырау, Актобе, Костанай и Тараз было рекомендовано определить другие улицы и объекты для переименования. Мы не должны все это превращать в соревнование. Улицы имени Абая, Толе би, Абулхаир хана и других великих деятелей нашего народа несут огромную культурно-историческую ценность, поэтому такое решение было принято комиссией», - сказал Абаев в программе «Открытый диалог» на государственном телеканале «Хабар», отрывок которой опубликован в Facebook.

Накануне, после предложения исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомарта Токаева, маслихаты крупных городов в течение дня оформили решения о присвоении центральным улицам имени первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Между тем сегодня республиканская ономастическая комиссия, утверждающая все переименования в Казахстане, поддержала присвоение улицам в различных городах страны имени первого президента, но не утвердила переименования, которые вызвали споры. Например, в Атырау проспектом Назарбаева должна была стать центральная улица, носящая имя академика Каныша Сатпаева, в Актобе предполагалось разделить проспект Абулхаир хана и его части присвоить имя первого президента, в Таразе – переименовать в Назарбаева проспект Толе би, а в Костанае – центральную улицу, которая названа в честь Абая. Эти решения вызвали споры в социальных сетях.