Республиканская ономастическая комиссия не утвердила присвоение имени Назарбаева улицам в четырех городах

Республиканская ономастическая комиссия, утверждающая все переименования в Казахстане, поддержала присвоение улицам в различных городах страны имени первого президента Нурсултана Назарбаева, но не утвердила переименования, которые вызвали споры.

"Комиссией были поддержаны решения о переименовании улиц ряда областных центров в честь имени Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Вместе с тем, Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административныхцентрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей с определением иных объектов и улиц", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Минкультуры и спорта.

В Атырау по решению маслихата проспектом Назарбаева должна была стать центральная улица, носящая имя академика Каныша Сатпаева, в Актобе предполагалось разделить проспект Абилхаир хана и его части присвоить имя первого президента. В Таразе маслихат переименовал в Назарбаева проспект Толе бе, а в Костанае - центральную улицу, которая названа в честь Абая. Эти решения накануне вызвали споры в социальных сетях.

Накануне с идеей переименовать столицу страны Астану в Нурсултан, а улицам областных центров присвоить имя первого президента выступил во время присяги народу страны временный президент Касым-Жомарт Токаев. Позднее в тот же день парламент принял поправки в Конституцию, которые позволяют переименовать столицу. Маслихаты всех крупных городов также накануне приняли решение о переименовании центральных улиц.