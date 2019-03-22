Тимур Сулейменов назначен помощником президента

«Назначить Сулейменова Тимура Муратовича помощником президента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа, опубликованном на Акорде.

Распоряжением президента Сулейменов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка.

Между тем другим указом Ерулан Жамаубаев освобожден от должности помощника президента в связи с переходом на другую работу.

40-летний Тимур Сулейменов в 2000-м году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «менеджмент, затем отучился в Мэрилендском университете по стипендии «Болашак. Карьеру начал в компании Ernst & Young Казахстан, затем возглавлял департамент налогового учета и налогового планирования в компании Разведка Добыча «КазМунайГаз». В марте 2009 года назначен вице-министром экономики и бюджетного планирования, год спустя – вице-министром экономического развития и торговли. 1 февраля 2012 года назначен членом коллегии, министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, и с декабря 2016 года по 21 февраля 2019 года занимал пост министра национальной экономики страны. Однако был отправлен в отставку вместе с правительством по решению президента. 2 марта распоряжением Нурсултана Назарбаева был назначен заместителем председателя Национального банка.