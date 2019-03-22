Сменился пресс-секретарь президента Казахстана

Пресс-секретарем президента с 2016 года был Айдос Укибай. Распоряжением главы государства он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

43-летний Берик Курмангали в разные годы работал корреспондентом информационной программы «Новости Алматы» телекомпания «Таң», редактором информационной программы «Новости» на телеканале «НТК», был главным редактором, ведущим информационной программы «Информбюро» на «31-м канале», руководителем антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа», заместителем главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителем пресс-службы. Также был советником первого заместителя председателя партии «Нур Отан», советником министра, директором департамента информационного обеспечения министерства по инвестициям и развитию. С июня 2018 года занимал пост руководителя управления внутренней политики Жамбылской области.