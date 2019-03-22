Казахстан продолжит развивать сотрудничество с Арменией, Грузией и Таджикистаном – Токаев

Состоялись телефонные разговоры Касым-Жомарта Токаева с президентами Армении Арменом Саркисяном, Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Акорда.

В ходе разговора с президентом Саркисяном Токаев отметил неизменность политического курса Казахстана на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Арменией, а в ходе разговора с Рахмоном заверил, что казахстанско-таджикское взаимодействие и дальше будет развиваться динамично.

Мамука Бахтадзе поздравил Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав успехов и высоких достижений на пути дальнейшего развития Казахстана. В свою очередь Токаев выразил уверенность, что отношения между Казахстаном и Грузией будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран.

Кроме того, состоялся телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента, пожелав ему успехов на ответственном посту. В ходе разговора главы государств отметили особую роль первого президента республики Нурсултана Назарбаева в становлении отношений и развитии сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Президенты также поздравили друг друга с праздником Наурыз.