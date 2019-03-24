Менять документы на недвижимость в связи с переименованием столицы не нужно – Минюст

«Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приемки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и т.д. Указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности», - подчеркнули в Минюсте.
В свою очередь в информационных системах министерства название города Астана будет изменено автоматически на город Нур-Султан.
Напомним, вчера исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы.
Ранее о том, что официальные документы, в которых указано старое название столицы, не утратят свою юридическую силу, заявлял министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
«Никому не нужно идти в ЦОНы и менять их. Смена документов будет происходить строго по истечению срока их действий», - отмечал он.
Также о том, что жителям столицы не нужно будет в срочном порядке менять документы, удостоверяющие личность, говорил и министр юстиции.
«Они будут меняться своим чередом в те сроки, когда истекают сроки их действия», - заверял Марат Бекетаев.
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