Менять документы на недвижимость в связи с переименованием столицы не нужно – Минюст

В связи с переименованием города Астаны в город Нур-Султан менять правоустанавливающие документы на недвижимость не нужно, сообщили в министерстве юстиции.

«Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приемки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и т.д. Указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности», - подчеркнули в Минюсте.

В свою очередь в информационных системах министерства название города Астана будет изменено автоматически на город Нур-Султан.

Напомним, вчера исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы.

Ранее о том, что официальные документы, в которых указано старое название столицы, не утратят свою юридическую силу, заявлял министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Никому не нужно идти в ЦОНы и менять их. Смена документов будет происходить строго по истечению срока их действий», - отмечал он.

Также о том, что жителям столицы не нужно будет в срочном порядке менять документы, удостоверяющие личность, говорил и министр юстиции.

«Они будут меняться своим чередом в те сроки, когда истекают сроки их действия», - заверял Марат Бекетаев.