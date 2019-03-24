Тажин назначен госсекретарем

Тажин сменил на посту госсекретаря Бакытжана Сагинтаева, который возглавил администрацию президента.

58-летний Марат Тажин – выпускник Алма-Атинского института народного хозяйства. После окончания университета с 1981 по 1983 годы занимал должность инженера-экономиста Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР; с 1983 по 1987 годы преподавал в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова. С 1987-1988 году проходил стажировку Лондонского университета. В 1991 году Тажин перешел на должность заведующего кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете имени аль-Фараби. А в ноябре 1992 года стал первым заместителем заведующего отделом внутренней политики аппарата президента и кабинета министров Республики Казахстан, в следующем году Тажин возглавил отдел. В аппарате президента он проработал вплоть до 1999 года, затем перешел на службу в Совет безопасности. С мая по декабрь 2001 года занимал пост председателя КНБ.

В 2001-2002 годах Тажин был помощником президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности; с 2002 по 2004 год – первым заместителем руководителя администрации президента; в 2004-2005 годы – начальником управления внутренней политики и первым заместителем руководителя администрации президента Республики; в 2006-2007 годах вновь помощник президента. В 2007 году Тажин возглавил казахстанский МИД. С января 2013 по январь 2014 года занимал должность государственного секретаря Республики Казахстан. С февраля 2014 года был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России.

В январе 2017 года был назначен первым замруководителя администрации президента Казахстана.