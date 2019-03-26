Бывший заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев назначен руководителем канцелярии премьер-министра. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава кабинета министров Аскар Мамин.

«Указом президента Калетаев Дархан Аманович назначен первым заместителем руководителя администрации президента. Постановлением правительства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен руководителем канцелярии премьер-министра», - сообщил Мамин.

Он напомнил, что на протяжении многих лет Койшыбаев работал в администрации президента, а также в системе министерства иностранных дел.

Напомним, что накануне он Койшыбаев был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.

50-летний Галымжан Койшыбаев родился в Кзыл-Орде, окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, там же – аспирантуру, чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса. Трудовую деятельность начинал в 1985 году корректором ГПИ «Каззапсельпроект». С 1995 по 2004 годы работал на различных должностях в посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации. После в разное время занимал должности полномочного представителя Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, главного инспектора Центра внешней политики администрации президента РК, был послом по особым поручениям министерства иностранных дел, послом Казахстана в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии. С марта 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел РК.