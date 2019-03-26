Коридор инфляции после 2021 года будет снижен до 3-5% – Досаев

Соглашение между правительством и Национальным банком о координации мер макроэкономической политики на 2019 год рассмотрели во вторник в ходе заседания кабинета министров. Документ содержит 10 задач, в числе которых предлагается сохранить коридор инфляции 4-6% до 2021 года, а после снизить ее до 3-5%. Если это удастся, то уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении, будет составлять в пределах 3-3,5%, сообщил глава регулятора Ерболат Досаев.

«Соглашением определены 10 основных задач. Первое: сбалансированная налогово-бюджетная политика – полностью относится к компетенции правительства. Второе: эффективная денежно-кредитная политика и меры по контролю за инфляцией. Национальный банк сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и роста уровня жизни населения», - рассказал Досаев.

При этом, по его словам, уточняется целевой ориентир по инфляции.

«Предлагается сохранить коридор 4-6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3-5% и поддерживать в долгосрочной перспективе. Национальный банк будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении в пределах 3-3,5%. При усилении рисков выхода инфляции за пределы установленного целевого коридора денежно-кредитная политика может быть ужесточена», - проинформировал глава регулятора.

В рамках обеспечения стабильности валютного рынка Нацбанк ставит задачу по повышению предсказуемости динамики курса тенге.

«При сохранении политики невмешательства в валютные торги Национальный банк оставляет за собой право проведения сглаживающих интервенций. Регулярность и прозрачность информации о планируемых операциях по покупке или продаже иностранной валюты (Национальным фондом и субъектами квазигосударственного сектора) придадут стабильность валютному рынку. Будут приняты меры по развитию рынка производных финансовых инструментов как важного инструмента хеджирования валютных рисков», - пообещал Досаев.

В рамках доступности фондирования экономики будет уделено внимание развитию рынка институциональных инвесторов, срочных и сберегательных депозитов. Здесь для повышения эффективности ценообразования планируется обеспечить формирование рыночных индексов и индикаторов на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг.

Для развития рынка государственных ценных бумаг Нацбанк обеспечит построение краткосрочной безрисковой кривой доходности.

«Просим министерство финансов обеспечить сокращение и укрупнение выпусков своих ценных бумаг для построения средне- и долгосрочного сегментов кривой доходности, - попросил глава Нацбанка, отметив, что будет проведена работа по включению государственных ценных бумаг в международные глобальные индексы развивающихся стран. - Это позволит привлечь приток иностранных инвестиций и снизить стоимость заимствования».

По программе финансовой поддержки развития экономики основная роль принадлежит правительству. Вместе с тем Нацбанк сосредоточится на реализации трех программ.

«По программе «7-20-25». Национальный Банк продолжит финансирование программы на ранее утвержденных условиях. Предлагается предоставить заемщикам возможность первоначального взноса свыше 20% и расширить число банков-участников программы. Освоение банками долгосрочной ликвидности в объеме 600 млрд тенге позволит своевременно обеспечить кредитование приоритетных проектов экономики. На текущий момент 9 банков участвуют в программе кредитования, выкуплены облигации трех банков на сумму 112,7 млрд тенге», - сообщил Досаев.

Что же касается реализации программы кредитования покупателей отечественного автотранспорта, на нее Нацбанк направит до 100 млрд тенге в течение 5 лет, из которых 20 млрд тенге будут выделены уже в этом году.

По направлению «Оздоровление предприятий реального сектора» Нацбанк считает, что реализация приоритетного права обеспеченных кредиторов будет содействовать оздоровлению предприятий и ссудного портфеля банков. Также продолжится работа с высшими судебными органами по наработке практики правоприменения в сфере банкротства. По стабильности финансовой системы будет продолжена работа по укреплению банковской системы.

«Важным станет полноценная реализация Национальным банком функции кредитора последней инстанции», - подчеркнул Досаев.

Вместе с тем реализация риск-ориентированного надзора будет зависеть, в том числе, от планируемого проведения оценки качества активов.

«Сегодня начата подготовка к ее проведению. Проведение AQR поможет выявить банки с недостаточным капиталом и провести превентивные мероприятия на раннем этапе», - добавил председатель Нацбанка.

Для снижения теневой экономики и развитие безналичных платежей будут продолжены мероприятия по повышению доступности безналичных платежей и совершенствованию их инфраструктуры. Будут приняты меры по переводу расчетов по крупным сделкам в безналичную форму. А в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению их финансовой грамотности, «на фоне усиления рисков для населения в области потребительского кредитования будут рассмотрены предложения по регулированию небанковских кредитных организаций, таких как кредитные товарищества, онлайн кредиторы и ломбарды».

«Будут усилены требования по прозрачности условий договоров, а также защите прав потребителей, особенно, социально уязвимых слоев населения», - заключил Досаев, сообщив, что для реализации этих мер Нацбанк выйдет с соответствующим предложением в правительство по внесению законодательных изменений, в том числе предусматривающих расширение мандата Национального банка.