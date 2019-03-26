Дополнительных средств в связи с переименованием столицы не потребуется – Смаилов

«Каких-то дополнительных денег из республиканского или местного бюджета не предусматривается. Что касается центральных государственных органов, то для замены вывесок в тех зданиях, которые находятся на территории города Нур-Султан, потребуются средства, но они в рамках текущего финансирования вполне могут быть профинансированы, то есть в рамках ежегодного содержания государственных органов», - сказал Смаилов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, надо учитывать, что госорганы перешли на электронный документооборот, «поэтому каких-то существенных расходов на печать бланков не потребуется».

«Я вчера разговаривал с акимом города (Бахытом Султановым – V), он пояснил, что в целом на замену устаревших вывесок, указателей по городу, ежегодно предусматривается в местном бюджете 40 млн тенге, то есть это текущие расходы, в рамках которых они планируют постепенно менять эти вывески, указатели, начинать с основных , которые при въезде в город, затем поэтапно заменять в других необходимых местах», - сказал Смаилов, добавив, что каких-либо дополнительных средств власти города выделять не планируют.

«Все будет осуществляться в рамках текущего бюджета», - сказал министр.

На прошлой неделе Смаилов заявлял, что пока сумма, которая необходима для переименования столицы, неизвестна, расчеты только предстоит провести. Министр национальной экономики Руслан Даленов в свою очередь заверял, что деньги будут найдены «в пределах имеющегося бюджета».