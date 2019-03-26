Более 500 человек в Казахстане отбывают наказание за экстремизм и терроризм

На сегодняшний день в казахстанских колониях отбывают наказание более 500 человек, совершивших экстремистские и террористические преступления. С третью из них нужно усиленно работать, сообщил во вторник председатель КУИС МВД РК Азамат Базылбеков в ходе подписания совместной программы управления по наркотикам и преступности ООН «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждение порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях».

«На данный момент у нас более 500 человек, которые отбывают наказание за экстремистские и террористические преступления, из них где-то одна треть, с которой необходимо усиленно работать в данном направлении. Остальные уже как бы переведены на умеренные позиции», - рассказал Базылбеков.

По его словам, на данный момент ведется работа по созданию пилотного проекта повышения перевоспитания осужденных.

«На сегодня мы пока определяем одно из учреждений, возможно, два – одно мужское и одно женское учреждение. Потому что эта программа – пилот. В пилотируемый период работа будет проводиться непосредственно в двух учреждениях, а в дальнейшем наработанная практика, планы, программы, опыт экспертов позволит создать какие-то инструкции, с которыми наши обученные сотрудники в рамках пилотного проекта будут продолжать работу по всем учреждениям», - пояснил председатель КУИС.

Он также объяснил, что совместный с ООН план направлен на поддержку усилий в отношении осужденных за воинствующий экстремизм и терроризм.

«Мы ожидаем, что повысим уровень наших сотрудников, уровень людей, которые занимаются с данной категорией осужденных в целях их дерадикализации и дальнейшей интеграции в общество. Очень будут полезен международный опыт, будут задействованы в программе национальные и международные эксперты. Думаю, в целом это даст положительный эффект в данной работе», - выразил надежду Базылбеков, отметив, что положительные моменты будут видны в течение трех лет – именно такой срок запланирован на реализацию плана.