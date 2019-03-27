Многофакторное обследование гидротехнических сооружений будут проводить в Казахстане

Казахстанские гидротехнические сооружения будут проверять многофакторным обследованием. Такая норма заложена в новом проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис. Как признался министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, на сегодняшний день состояние многих гидротехнических сооружений «оставляет желать лучшего».

«В настоящее время на территории страны насчитываются 1715 гидротехнических сооружений. Срок эксплуатации большинства из них, а это примерно 97%, превышает 25 лет. И, соответственно, во избежание катастрофических последствий, их состояние требует оценки. Для этого в рассматриваемом нами законопроекте приводится понятие многофакторного обследования. Каким образом будет проводиться такое обследование?», - поинтересовался у главы МСХ депутат мажилиса Канат Мусин.

Он также спросил, насколько данный вид обследования позволит своевременно предотвращать порывы гидротехнических сооружений и подтопления населенных пунктов.

«Действительно, на сегодняшний день состояние многих гидротехнических сооружений оставляет желать лучшего, в том числе, 26 находятся в аварийном состоянии», - признал Сапархан Омаров.

По его мнению, при проверке такие объекты необходимо делить на три категории: опасные, потенциально сложные и аварийные.

«Законопроектом мы вводим понятие «многофакторное обследование». Такое понятие ранее не существовало. Проверка этих гидротехнических сооружений велась только согласно информации, которую предоставляли, или путем визуального осмотра. На сегодняшний день это не соответствует требованиям. Многофакторное обследование – проверяют все, что связано с этими гидросооружениями, начиная от механизмов, прочности этих плотин, риска смыва берега данной плотины. Эти все моменты будут охвачены многофакторным обследованием. После принятия законопроекта все вопросы будут отражены в необходимой документации», - заверил министр.