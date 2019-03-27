Токаев ожидает «ощутимых результатов» от Фонда прямых инвестиций уже в этом году

На совещании в Акорде глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внести изменения в действующую систему оценки работы госорганов, отметив, что объемы привлеченных инвестиций будут ключевыми показателями в этом вопросе, сообщает сайт Акорды

«Ключевыми факторами достижения роста и диверсификации экономики являются инвестиции, экспорт и индустриализация. Здесь необходима слаженная работа государства и бизнеса, а также центра и регионов. Это особенно важно в такой сфере, как привлечение инвестиций», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что «в ряде областей сохраняются административные барьеры и ограничения, сдерживающие деловую активность».

«По сути, на сегодняшний момент потенциальный инвестор выступает в роли просителя. Это касается вопросов получения земли, подключения к инженерным и электросетям, получения различного рода разрешений. Вместо конструктивного и оперативного их решения в акиматах на среднем уровне разведена волокита и бюрократия. В итоге у потенциального инвестора опускаются руки, и он уходит в другую страну. И это касается не только иностранных, но и отечественных инвесторов», - заявил Токаев, подчеркнув, что «акимы и правительство должны принимать все меры по устранению выявленных системных и оперативных проблем, а также принимать решение о персональной ответственности соответствующих должностных лиц».

Он напомнил, что в этом году создан Фонд прямых инвестиции, на который из Нацфонда были выделены «значительные средства» в размере 370 млрд тенге. Токаев ожидает, что «уже в этом году Фонд принесет ощутимые результаты».

«Министрам и акимам нужно четко понимать, что объемы привлеченных инвестиций и несырьевого экспорта будут являться ключевыми показателями оценки их деятельности. Администрации президента нужно внести соответствующие изменения в действующую систему оценки госорганов», - подчеркнул Токаев.

Он продолжил, что также нужно «повысить роль и ответственность местных исполнительных органов при формировании стратегических и программных документов страны».

«Ранее зачастую центральные государственные органы разрабатывали документы без полноценного учета мнения регионов. В свою очередь регионы не всегда эффективно и ответственно подходили к их исполнению. В этом году нам необходимо разработать целый ряд программных документов на средне и долгосрочный период. Это – прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года, программа развития регионов до 2025 года и Третья пятилетка ГПИИР. Акимы должны активно включиться в разработку и обсуждение данных документов. В них должны найти отражение решение системных проблем регионов. Правительство со своей стороны должно обеспечить всестороннее обсуждение и учет предложений акиматов», - подчеркнул он.