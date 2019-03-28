Пожар не могли потушить почти трое суток, были привлечены дополнительные силы из Актау и Атырау
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Пожар на месторождении «Каламкас» потушен – Минэнерго
Фото ДЧС Мангистауской области

В министерстве энергетики сообщили о ликвидации пожара на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области.

«28 марта в 01:05 произошло погашение очага возгорания грифона возле скважины №8237 на месторождении «Каламкас». На сегодняшний момент отсутствует водогазопроявление и закрылись возникшие грифоны», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар начался около 5 утра 25 марта. До этого 13 марта на месторождении произошел выброс газоводяной смеси. Изначально горели грифоны, а 26 марта в Минэнерго сообщили, что огонь перекинулся на саму скважину. Ликвидация возгорания осложнялась тем, что не было подъездных путей к месту ЧП, а также отсутствовала специальная техника. Спецтехника и дополнительные силы были привлечены из Актау и Атырау.

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