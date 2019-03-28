Парламент одобрил ратификацию договора с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял законопроект «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по уголовным делам». Как сообщил депутатам заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, аналогичные соглашения наша страна подписала с 27 государствами.

«Сотрудничество с Вьетнамом развивается достаточно активно. Это государство для нас является одной из привлекательных стран Юго-Восточной Азии и, прежде всего, с экономической точки зрения. Торговый оборот за прошлый год между нашими странами составил более $500 млн», - сообщил Лукин.

По его словам, данный договор регулирует вопрос оказания правовой помощи по уголовным делам и предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины обвиняемого в совершенных преступлениях.

«В целом это стандартный договор, - подчеркнул Лукин. - Он также включает в себя вручение документов, передачу предметов, изъятие и конфискацию имущества и доходов, полученных преступным путем».

В частности, договором регламентированы условия и порядок оказания правовой помощи, а также обстоятельства, исключающие возможность ее представления.

«Запрашиваемая сторона может отказать в оказании помощи полностью или частично, если полагает, что исполнение запроса противоречит ее законодательству или международным договорам; имеется веские основания полагать, что запрос о правовой помощи направлен в целях уголовного преследования в отношении лица по причинам расы, пола, вероисповедования, национальности либо политических убеждений; в запрашиваемой стороне начато уголовное разбирательство или вынесен приговор суда в отношении того же самого лица за преступление, которое указано в запросе; исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны, - пояснил заместитель генерального прокурора.

Он отметил, что такие же договоры Казахстан уже заключил с 27 странами, и сейчас прорабатывается возможность заключить соглашения с Кубой, Грецией и Македонией.