Полиция Алматы за сутки раскрыла похищение бизнесмена из Китая

Полиция Алматы освободила похищенного бизнесмена из Китая. По данным пресс-службы МВД, на раскрытие преступления ушло меньше суток.

«О похищении человека казахстанскую полицию информировало посольство Китайской Народной Республики в Казахстане, куда за помощью обратилась супруга 37-летнего бизнесмена из Китая. По словам женщины, к ней на связь вышли неизвестные и сообщили о похищении ее мужа, жизнь которого злоумышленниками была оценена в 400 тыс. юаней (22,5 млн тенге)», - сообщили в МВД.

Для раскрытия преступления в департаменте полиции города была создана следственно-оперативная группа, и «уже в первые часы проведены все необходимые оперативные и специальные мероприятия, в результате чего личности подозреваемых были установлены».

«Чуть позже оперативными службами полиции с участием бойцов спецподразделения была проведена операция по освобождению похищенного. Все участники преступления задержаны и взяты под стражу. Роль каждого из них будет определена следствием. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям», - отметили в министерстве.

Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо выразил благодарность лично министру внутренних дел и всем сотрудникам полиции, которые спасли похищенного гражданина Китая. По данным МВД, он был удивлен, что это дело раскрыто практически в течение суток.