На проведение переписи населения Казахстана потребуется около 9 млрд тенге

На проведение переписи населения Казахстана, которая пройдет в следующем году, потребуется около 9 млрд тенге. Как сообщает «Казинформ» , об этом журналистам сказал председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Нурболат Айдапкелов.

«Зима, может, осень 2020 года (сроки проведения переписи – V) . У нас есть вопросы по подготовке и организации, поэтому мы перенесли на 2020 год (с 2019 года – V). Никакой политической подоплеки в этом вопросе нет, это никак не связано с выборами президента», - сказал Айдапкелов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах круглого стола по вопросам развития государственной статистики в мажилисе.

Он напомнил, что в этот раз планируется «полностью отказаться от бумажных носителей».

«То есть все заменяется планшетами. Плюс мы альтернативным способом дадим возможность населению, чтобы оно заполнением смогло участвовать в переписи. То есть разработан специализированный сайт, куда человек может зайти и ввести свои данные. Но интервьюер в любом случае к нему придет, у него будет sms о том, что он прошел перепись, и тогда к нему вопросов не будет. Это делается для облегчения условий проведения переписи», - пояснил Айдапкелов, добавив, что электронный способ проведения переписи позволит сэкономить значительные средства, в частности, «по бумажным носителям очень большая экономия будет».

В целом, по его словам, на проведение переписи потребуется около 9 млрд тенге.