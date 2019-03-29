FlyArystan озвучила стоимость билетов на первые рейсы

Бюджетная авиакомпания FlyArystan сообщила о начале продаж билетов на первые рейсы из Алматы в Тараз и Уральск и назвала стоимость авиабилетов.

Рейс в Тараз запланирован на 1 мая, стоимость билета за перелет продолжительностью 1 час – от 4999 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропорта. 2 мая будет запущен рейс в Уральск продолжительностью 2 часа, билет в одну сторону будет стоить от 12999 тенге, включая пассажирские сборы аэропорта. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании, продажи начались сегодня, 29 марта. Также на выбор пассажирам будут предоставлены такие услуги, как дополнительный багаж, бортовое питание, выбор места и другое.

«Ежедневные рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320 (180 посадочных мест), которые только за год смогут перевезти более 130 тыс. пассажиров по направлению Алматы – Тараз – Алматы. Прямой рейс из южной столицы в административный центр Западно-Казахстанской области будет осуществляться на реактивном авиалайнере Airbus A320, вместительностью 180 посадочных мест», - отметили в авиакомпании.

Напомним, что созданная в 2018 году бюджетная авиакомпания FlyArystan, которая является подразделением Air Astana, будет работать по принципу мировых бюджетных авиакомпаний, в которых дополнительные услуги и такие виды сервиса, как выбор места, багаж, бортовое питание и другое, пассажир приобретает по своему предпочтению. Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест. В 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов. Сообщалось, что авиакомпания будет выполнять полеты ежедневно из Алматы в Атырау, Кокшетау, Павлодар, Караганду, Костанай, Тараз и столицу Казахстана.