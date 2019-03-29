Триумфальная арка не требует ремонта, заверили власти столицы

Триумфальная арка столицы не требует текущего или капитального ремонта. А 600 млн тенге, о которых говорилось на сессии маслихата утром в пятницу, необходимы для гидроизоляции подземного перехода, заявил на брифинге в акимате заместитель акима города Нурлан Нуркенов. Кроме того, власти планируют в будущем запустить там продажу сувенирной продукции, но по планам – затраты будут нести инвесторы, а не местный бюджет.

«Проведена сессия маслихата города. (…) Мы рассмотрели вопрос функционирования Триумфальной арки. Хотим отметить, что никаких проблем с функционированием Триумфальной арки с момента ввода в эксплантацию не было и нет. Речь о реконструкции или капитальном ремонте Триумфальной арки не стоит. Речь идет о том, что подземный переход, который находится там же, на этой площади, вследствие протекания грунтовых вод дает протекание. В этой связи мы планируем по поручению акима города сформировать рабочую группу для изучения ситуации», - рассказал Нуркенов.

По предварительным расчетам, отметил он, нужно будет изучить вопрос состояния грунтовых вод в этом районе и примыкания дорожного полотна к Триумфальной арке.

«Депутат (маслихата ранее – V) озвучил, что необходимо сделать отопление, подведение инженерных коммуникаций и другие вопросы. Сейчас подземный переход открыт, он не отапливается. Мы хотим, чтобы он был благоустроен, чтобы в нем было отопление и возможности для бизнеса. Мы хотим заниматься в этом году этим», - объяснил заместитель акима.

Кроме того, продолжил он, в акимате изучили вопрос, как поднять функциональную значимость Триумфальной арки. В частности, сейчас там работает музей, смотровая площадка, но этим ограничиваться нельзя.

«Мы хотим привлечь частных инвесторов, для того чтобы организовать там торговлю имидживой продукции, сувениров. То есть речь шла именно об этом. 600 млн тенге – в эту сумму входят вопросы, связанные с гидроизоляцией подземного перехода. Все остальные суммы – это наши расчеты для частных инвесторов, чтобы их привлечь в этот бизнес, для организации продажи сувенирной продукции. Никаких вопросов о том, чтобы попросить эти деньги из местного бюджета, выделить их на эти цели, мы не ставили. Наоборот, если у нас возникает какая-то проблема – мы прилекаем частный бизнес», - заверил Нуркенов.

Отметим, утром в ходе очередной сессии городского маслихата заместитель акима города сообщил, что при строительстве подземного перехода тоннельной части под Триумфальной аркой некачественно были проведены строительные работы.

«Ежегодный текущий ремонт не позволяет устранит недостатки. Ориентировочно работы по капитальному ремонту составят более 600 млн тенге», - сообщил Нуркенов.