Трамп просил КНДР в Ханое передать ядерное оружие США

Документ был на корейском и английском языках был передан в ханойском отеле Metropol 28 февраля. По данным источника Reuters, он должен показать, что именно США подразумевали под «окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризацией Северной Кореи». В частности, в английской версии документа содержится призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия м всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов, а также присутствуют требования о предоставлении Пхеньяном всеобъемлющей декларации по своей ядерной программе и приостановке строительства любых объектов ядерной инфраструктуры, об обеспечении доступа для инспекторов из США и международных специалистов.

Напомним, что президентам США и КНДР не удалось достичь каких-либо договоренностей на саммите в Ханое 27-28 февраля. Более того, встреча лидеров закончилась раньше запланированного времени, а церемония подписания двустороннего соглашения была отменена. Сообщалось, что стороны обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. По словам американского президента Дональда Трампа, КНДР готова была пойти на уступки, но не на те, которые хотели США. В частности, он заявлял, что КНДР хотела снятия всех санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это не устраивало американскую сторону.