Казахстан всегда поддерживал Китай в борьбе против «трех зол» – МИД

Министерство иностранных дел Казахстана назвало «спекуляциями и некорректными интерпретациями» сообщения в некоторых СМИ об итогах переговоров между главами внешнеполитических ведомств РК и Китая, в частности, о поддержке Казахстаном лагерей для мусульман в СУАР. В связи с этим МИД распространило пояснения.

«Первое. Казахстан всегда поддерживал Китай в борьбе против «трех зол» - терроризма, экстремизма и сепаратизма, что неоднократно отражалось в различных двусторонних документах, в том числе в совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном 7 июня 2018 года. Об этом шла речь во время казахстанско-китайских переговоров в Пекине в ходе официального визита министра иностранных дел Бейбута Атамкулова. Именно в этом ключе было сделано заявление главы МИД Китая», - заявили в МИД.

Касательно этнических казахов, проживающих на территории Китая, в МИД отметили, что «Казахстан рассматривает их как важный фактор дружественных двусторонних отношений».

«У нас с Китаем общее на этот счет мнение. На встрече в Пекине была подчеркнута взаимная заинтересованность в решении возникающих вопросов путем рабочих контактов между МИД двух стран и достигнута договоренность об активизации деятельности консульских служб. Эта работа будет продолжаться», - сообщили в МИД.

В ведомстве призвали СМИ «корректно передавать заявления, не искажать, не подменять понятия и не вырывать фраз из контекста, особенно по чувствительным для населения вопросам».

Подчеркивается, что Казахстан и Китай продолжат укреплять стратегическое партнерство и дружбу между народами двух государств, содействуя миру и поступательному развитию в регионе и в мире.

Ряд СМИ ранее, ссылаясь на министерство иностранных дел Китая, сообщили, что глава МИД КНР Ван И поблагодарил казахстанского коллегу Бейбута Атамкулова за поддержку страны в борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В начале марта глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов сообщал, что более 1 тыс. казахстанцев на сегодняшний день находятся в исправительных учреждениях Китая.

Напомним, Китай неоднократно подвергался международной критике из-за так называемых центров перевоспитания. В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 млн этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В феврале этого года Турция призвала Китай уважать права этнических уйгуров и закрыть лагеря для их принудительного содержания. Как отмечал представитель МИД Турции Хами Аксой, «более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концлагерях».

В Китае в свою очередь утверждают, что с 1990-х годов сторонники «трех сил зла» (экстремизма, терроризма и сепаратизма) осуществили тысячи террористических атак на территории СУАР, это привело к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Учитывая международный опыт в сфере борьбы с терроризмом и исходя из нынешних реалий в регионе, были созданы государственные центры профессиональной подготовки и воспитания с целью ликвидации идеологий религиозного радикализма.

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