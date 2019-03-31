Около 5 тонн рыбы погибло в реке Уил Атырауской области

«По предварительной информации, погибло около пяти тонн рыбы на участке реки, протекающей через Атыраускую область. На место происшествия выехала комиссия в составе специалистов государственных органов Атырауской области, территориальных подразделений министерства энергетики и министерства сельского хозяйства, которыми проводится отбор проб рыбы и воды для установления качественного состава», - говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

Река протекает с востока на запад через Атыраускую область и не имеет рыбохозяйственного значения. Русло реки находится на значительном удалении от Каспийского моря и реки Урал. В связи с этим в Минэнерго заявили, что «влияние производственных факторов на качество поверхностных вод исключается, так как река Уил протекает в 400 км от Атырау». Также сообщается, что работы по нефтегазодобыче компанией «Сагиз Петролеум Компани» ведутся на расстоянии более 100 км, а в 25 км от реки проводило геологоразведочные работы ТОО «Фирма Ада», но они были завершены в III квартале 2018 года.

«Со стороны Актюбинской области мор рыбы не установлен. Вместе с тем с целью проведения мониторинга состояния поверхностных вод реки Уил выехала группа специалистов РГП «Казгидромет» и департамента экологии по Актюбинской области», - добавили в ведомстве.

Местными исполнительными органами и жителями организован сбор и утилизация мертвой рыбы.

По предварительной версии специалистов МСХ, причиной гибели рыбы послужил недостаток кислорода в поверхностных водах реки Уил.

«Работа по мониторингу экологического состояния и установления причин инцидента продолжается», - заключили в Минэнерго.

О том, что в реке Уил массово гибнет рыба, сообщалось 29 марта. В социальных сетях появилось видео, на котором видно большое число мертвой рыбы на берегу реки в Кызылкогинском районе. Этот факт подтвердили в комитете лесного хозяйства и животного мира МСХ.