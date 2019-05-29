Казахстан готов продлить соглашение ОПЕК+

Казахстан готов присоединиться к продлению соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, если такое решение будет принято, сказал министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в среду.

Глава Минэнерго заверил, что если заседание ОПЕК состоится, то Казахстан обязательно примет в нем участие.

«Если будет продление соглашения, мы к нему присоединимся», - подчеркнул Бозумбаев.

Отвечая на вопрос, насколько наша страна готова сократить объемы добычи нефти, министр отметил: «Вместе обсудим это».

Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в дальнейшей координации стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка и готов обсуждать возможные изменения в условиях соглашения по снижению добычи нефти.