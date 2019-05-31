В ЗКО объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По данным РГП «Казгидромет», в Западно-Казахстанской области установлен lV класс пожарной опасности. В двух северных областях ожидается усиление ветра.

«С 1 июня на территории Западно-Казахстанской области устанавливается lV класс пожарной опасности – высокая пожарная опасность. При lV классе пожарной опасности пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. В связи с тем, что на территории области ожидается погода без осадков, повышение температуры воздуха класс пожарной опасности будет повышаться», - отмечают синоптики.

Вместе с тем в Акмолинской области 1 июня местами ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 15-20 м/с. Днем местами шквал, град. В столице днем 1 июня ожидаются гроза, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный порывы 16 м/с.

Ночью и утром 1 июня в Костанайской области ожидается местами гроза. Сутки 1 июня местами ветер северо-западный 15-20 м/с.