Жаркий июнь прогнозируют синоптики в Казахстане

Начало лета в Казахстане ожидается жарким почти на всей территории Казахстана. Но несмотря на высокий температурный фон, пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные на юге и юго-востоке республики, говорится в консультативном прогнозе РГП «Казгидромет».

«До 5 июня основной фон температуры прогнозируется в пределах +25+35°С, лишь на севере и местами в центре немного прохладнее +20+28°С. В середине первой декады с северным циклоном пройдут дожди, местами сильные в северных, восточных и юго-восточных областях республики, в сопровождении с грозами, градом, порывистым ветром и шквалом. Неустойчивая погода сохранится до конца первой декады. Температура понизится на севере, северо-западе, центре и востоке страны ночью до +2+7°С, днем до +12+23°С; на юго-востоке ночью до +7+12°С, днем до +15+25°С; на юге ночью до +10+15°С, днем до +20+28°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

После кратковременного понижения температуры на западе и юго-западе республики вновь придет устойчивая жара. Как отмечают синоптики, «для июня характерно увеличение осадков в северных областях Казахстана и уменьшение в южных».

Между тем дожди и спад температуры вернутся в большинство областей Казахстана в конце второй и начале третьей декады, а также в конце месяца, на западе – в середине второй и третьей декадах. Но в южных и западных регионах кратковременные дожди пройдут на фоне высоких температур. В остальные дни июня по Казахстану ожидается +30+35°С, на юге местами до +39°С.

«Вероятность прогноза - 75-80%», - отметили синоптики.