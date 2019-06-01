Воздушное пространство над Пакистаном остается закрытым
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Индия отменила ограничения на полеты в своем воздушном пространстве
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Индия отменила все ограничения на полеты через свое воздушное пространство, введенные 27 февраля после конфликта с Пакистаном, сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение – сигнал в адрес Пакистана тоже открыть свое воздушное пространство для полетов в Индию и из нее.

Ранее Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве в районе границы с Индией до 14 июня, что не позволяет гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо.

Казахстанская авиакомпания Air Astana ранее приостановила полеты из Алматы и столицы Казахстана в Дели до 31 мая.

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