Индия отменила ограничения на полеты в своем воздушном пространстве

Индия отменила все ограничения на полеты через свое воздушное пространство, введенные 27 февраля после конфликта с Пакистаном, сообщает ТАСС .

Отмечается, что такое решение – сигнал в адрес Пакистана тоже открыть свое воздушное пространство для полетов в Индию и из нее.

Ранее Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве в районе границы с Индией до 14 июня, что не позволяет гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо.

Казахстанская авиакомпания Air Astana ранее приостановила полеты из Алматы и столицы Казахстана в Дели до 31 мая.