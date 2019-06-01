В Дзержинске в результате взрывов на заводе боеприпасов пострадали 38 человек

В цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. В результате пострадали 38 человек – это сотрудники завода и жители близлежащих домов, сообщают российские СМИ.

Взрыв полностью разрушил здание цеха, а после серии взрывов на заводе начался пожар на площади 100 кв. м. На данный момент открытое горение уже ликвидировано.

Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в домах и магазинах в радиусе 3 км.

По данным МЧС, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние 25 человек оценивается как средней степени тяжести. Погибших нет.

После серии взрывов на заводе начался пожар на площади 100 кв. м, произошло обрушение цеха. На данный момент открытое горение уже ликвидировано.

По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса.

В связи с произошедшим в Дзержинске и трех ближайших поселках – Пыра, Желнино и Лесной Кордон – ввели режим ЧС.