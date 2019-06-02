Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 85

В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, за медицинской помощью обратились 85 человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Минздрава.

Среди пострадавших 39 работников завода, еще 46 человек – жители города. 16 пострадавших госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние остальных 15-ти оценивается как средней тяжести. 69 пострадавших получили амбулаторную помощь.

Напомним, взрывы на заводе «Кристалл» произошли днем в субботу, 1 июня. По данным властей города, ЧП произошло в цехе полимеров. В результате взрывов разрушены 5 зданий – 3 складских помещения и 2 производственных на общей площади 800 м. кв. После взрывов начался пожар, его удалось потушить. Кроме того, оказались повреждены жилые многоквартирные дома, магазины, десятки детских садов и школ, так как взрывная волна прокатилась по всему городу в радиусе 3 км. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении требований безопасности производственных объектов. По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса.