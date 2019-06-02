Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 85

16 из них находятся в больницах
В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, за медицинской помощью обратились 85 человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Минздрава.
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