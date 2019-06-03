Токаев не сомневается в своей в победе на выборах президента Казахстана

Он пообещал запретить билборды с его изображением
Алия Иксанова, Vласть
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не сомневается в своей победе на выборах президента, которые пройдут 9 июня.
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