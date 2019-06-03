Он пообещал запретить билборды с его изображением
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Токаев не сомневается в своей в победе на выборах президента Казахстана

Алия Иксанова, Vласть

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не сомневается в своей победе на выборах президента, которые пройдут 9 июня.

«Вы знаете, в самом начале, когда я приступил к должности, некоторые ретивые чиновники стали вывешивать билборды, плакаты с моим изображением… Я заметил в одной из поездок, что билборды с моей огромной фотографией красуются в центральной части города, я просто был возмущен. Даже если 9 июня я смогу победить на выборах, в чем я в принципе не сомневаюсь, то мое дополнительное указание будет сводиться к тому, что фотографии, билборды с моим изображением вывешиваться на улицах не будут», - сказал Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Исполнять обязанности президента Казахстана Токаев начал с 20 марта, после того, как принес присягу народу республики. 23 апреля его выдвинула кандидатом партия Nur Otan.

Выборы главы государства пройдут уже в это воскресенье. Всего в президентской гонке участвуют 7 кандидатов.

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