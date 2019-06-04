Почти 3 тыс. км сетей водоснабжения в Казахстане нуждаются в замене – МСХ

Из 12 080 км сетей водоснабжения в Казахстане 2 281 км сетей уже изношены и нуждаются в реконструкции, сообщил на заседании правительства во вторник министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров.

«За 2011-2018 годы было построено 1035 км и реконструировано 1441 км сетей, что позволило ввести в эксплуатацию 49 объектов. В результате улучшено водоснабжение в 268 сельских населенных пунктов с численностью населения 553,0 тыс. человек. В целом износ сетей в 33 групповых водопроводах сократился с 75% до 56%. Общие затраты на данные работы составили 85 млрд тенге. Вместе с тем из-за прошедших сроков эксплуатации (эксплатируются еще с 1960-1970 годов) и изношенностью сетей, из 12080 км требуется реконструкция 2 281 км сетей», - рассказал Омаров.

Он сообщил, в этом году на реализацию 12 проектов по групповым водопроводам выделено 14,6 млрд тенге, к концу года планируется завершить 8 проектов, в результате будет построено и реконструировано 1185,0 км сетей, улучшится водоснабжение в 68 сельских населенных пунктах с общей численностью населения в 126,8 тыс. человек.

Министр отметил, что в секторе водоснабжения и водоотведения существует ряд других проблемных вопросов, требующих проработки.

«Первое – это отсутствие надлежащей эксплуатации и содержания локальных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе коммунальных предприятии, что ведет к их ускоренному износу. Современный опыт показывает, что инвестиции, вложенные в сектор водоснабжения и водоотведения должны сопровождаться устойчивостью предоставляемых услуг населению. В свою очередь для повышения качества предоставляемых услуг недостаточно только реконструировать или строить новые системы водоснабжения и водотведения, необходимо обеспечить их надлежащую эксплуатацию. Соответственно, потребуется наращивать организационный, управленческий, технический и финансовый потенциал экплуатирующих организаций», - пояснил глава МСХ.

В ведомстве считают «оптимальным решением этой проблемы» функционирование Единого оператора на базе РГП «Казводхоз», который будет осуществлять эксплуатацию всех групповых водопроводов с подвешенными к ним внутрипоселковыми сетями.

«Для этого данные объекты, находящиеся в коммунальной собственности, необходимо будет поэтапно передать Единому оператору. На первом этапе подвешенные внутрипоселковые сети к республиканским групповым водопроводам в 323 селах, находящихся на балансе акиматов. На втором этапе остальные 33 групповых водопроводов с подвешенными внутрипоселковыми сетями в 171 селах. Это позволит эффективно использовать бюджетные средства, улучшит качество услуг по водоснабжению и водоотведению в подвешанных селах, а также позволит привлекать инвестиции в развитие сектора водоснабжения и водоотведения», - считает министр.

Кроме того, добавил он, услуги будут предоставляться от источника водоснабжения до конечного потребителя, тем самым исключив посредников, которые, покупая воду с групповых водопроводов по субсидированному тарифу, продают ее населению с надбавленной стоимостью.

«Согласно правил субсидирования стоимость питьевой воды для конечного потребителя не должна превышать 30 тенге с приборами, 40 тенге без приборов учета воды за 1 кубометр», - подчеркнул Омаров.

Вместе с тем в МСХ предлагают эксплуатацию локальных систем водоснабжения и водоотведения оставить в ведении местных исполнительных органов и частных организаций. А утверждение перечня особо важных локальных систем, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения, передать от МСХ в местные исполнительные органы, что, по мнению министерства, «позволит оперативно решать вопросы субсидирования этих источников».