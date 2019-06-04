Мамин поручил усилить работу по водообеспечению населенных пунктов

«На сегодняшний день реализуются конкретные меры по водообеспечению населенных пунктов, работу в этом направлении необходимо усилить. Мы заслушали доклады министров и акиматов. Как было доложено в докладах, принимаемые меры позволят до конца 2023 года решить вопрос обеспечения населения питьевой водой на 100%. Следует отметить работу акиматов, имеющих высокий процент обеспеченности питьевой водой, это Алматинская область – 89%, и Кызылординская область – 83%. В то же время не на должном уровне поставлена работа акиматов Жамбылской, Костанайской и Павлодарской областей», - сказал Мамин, подчеркнув, что «акимам этих регионов следует больше уделять внимания вопросам обеспечения населения питьевой водой и активнее работать в этом направлении».

В целом премьер поддержал предложение о передаче функции обслуживания сельских водоводов министерству сельского хозяйства. Он поручил в месячный срок проработать вопросы передачи сельских групповых водопроводов и разработать соответствующие изменения в законодательные акты.

Кроме этого, Мамин поручил акиматам регионов совместно с заинтересованными госорганами «оперативно скорректировать региональные планы и принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию всех объектов водоснабжения в назначенные сроки», МИИР, Миннацэконмики совместно с акиматами и международными финансовыми организациями – проработать механизмы финансирования строительства и реконструкции очистных сооружений в рамках ГЧП с учетом международного опыта, а министерству сельского хозяйства совместно с другими заинтересованными госорганами и акиматами – в месячный срок разработать дорожную карту по 100%-му обеспечению населенных пунктов водоснабжением и водоотведением.

«В целях исполнения поручения Елбасы необходимо принять конкретные меры по обеспечению населения качественной питьевой водой и водоснабжением, улучшению качества жизни граждан. Поэтому нам предстоит провести большую работу, требующую конкретной координации и скорости для исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева по водообеспечению городов и сёл», - заключил премьер-министр.