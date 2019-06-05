Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в 2019 году

Всемирный банк в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций», опубликованном 4 июня, прогнозирует, что рост мировой экономики замедлится до 2,6% в 2019 году вместо ранее прогнозируемых 3%, а в 2020 году повысится до 2,7%. Ожидается, что темпы роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в следующем году стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади, однако экономическая динамика остается слабой.

«Ожидается, что в 2019 году рост среди стран с развитой экономикой в ​​целом замедлится, особенно в зоне евро, из-за сокращения экспорта и инвестиций. Темпы роста среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран упадут до четырехлетнего минимума в 4% в 2019 году, а затем восстановятся до 4,6% в 2020 году. Ряд стран справляется с последствиями финансового стресса и политической неопределенности. Ожидается, что эти потери ослабнут, и рост мировой торговли, который, по прогнозам, будет самым слабым в 2019 году после финансового кризиса десятилетие назад, несколько восстановится», - говорится в докладе.

Рост экономики в странах с низким доходом, как ожидается, достигнет 6% в 2020 году против 5,4% в 2019 году, но этого все еще недостаточно для существенного сокращения бедности.

Причинами ухудшения прогнозов во Всемирном банке называют мировую тенденцию создания торговых барьеров, финансовые «потрясения», а также более резкий спад в экономике ряда ведущих стран.

Как отмечает президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, «укрепление экономического роста необходимо для сокращения бедности и повышения уровня жизни, но «текущий экономический импульс остается слабым, в то время как высокий уровень госдолга и сдержанный рост инвестиций в развивающихся странах сдерживают их от реализации своего потенциала. В этой связи он считает необходимым, чтобы страны «провели значительные структурные реформы, которые улучшают деловой климат и привлекают инвестиции».

Между тем прогноз по Казахстану оставлен на прежнем уровне: в 2019 году рост экономики составит 3,5%, а в 2020 и 2021 годах замедлится до 3,2%. В своем прошлом докладе ВБ объяснял это «слабыми сторонами экономики страны». В частности, Всемирный банк констатировал, что на рынке доминируют госпредприятия, существует неравенство, низкий уровень конкуренции. Кроме того, на замедление роста экономики повлияет и ослабление роста ВВП торговых партнеров страны – Китая, России, а также стран ЕС.