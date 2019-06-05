$66 за баррель составит цена на нефть в 2020 году – ВБ

Как отмечается в докладе, цены на сырую нефть за первую половину этого года восстановились в среднем до $64 за баррель за счет сокращение добычи в странах ОПЕК и в странах не входящих в картель, а также за счет решения США сделать исключения из нефтяных санкций против Ирана. Авторы доклада подчеркивают, что сокращение нефтедобычи странами ОПЕК привело к появлению значительного объема «незадействованных производственных мощностей, что уменьшает вероятность резкого скачка цен на нефть в ближайшем будущем».

Вместе с тем ожидается, что цены на нефть в 2019 году составят в среднем $66 за баррель, а в 2020 году - $65, что ниже январских прогнозов, когда ВБ прогнозировал цены на нефть на уровне $67 за баррель в 2019-2020 годах.

Во Всемирном банке подчеркивают, что «прогноз остается крайне неопределенным и зависит от политических решений», в частности от того, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ на вторую половину 2019 года.

Очередная министерская встреча ОПЕК+ должна состояться в Вене в конце июня. На ней участники подведут итоги первого полугодия и примут решение о дальнейших усилиях в рамках соглашения по снижению добычи нефти.