Рекордное число иностранных журналистов аккредитовано на выборы президента Казахстана

Накануне завершилась аккредитация представителей зарубежных СМИ на президентские выборы в Казахстане. Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел, освещать выборы будет рекордное число журналистов.

«В целом МИД РК аккредитовано 227 зарубежных корреспондентов из более 40 стран мира (справочно: в 2015 году на президентские выборы было зарегистрировано 168 представителей иностранных СМИ). Вместе с тем при министерстве на постоянной основе аккредитован 121 иностранный корреспондент зарубежных СМИ. Это говорит о высоком интересе мирового сообщества к нашей стране и происходящим изменениям в политической и социальной жизни государства», - говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что «иностранные журналисты вправе осуществлять наблюдение за выборами при наличии свидетельства о постоянной или временной аккредитации, выданного внешнеполитическим ведомством».