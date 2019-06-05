МИД аккредитовал 227 зарубежных корреспондентов
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Рекордное число иностранных журналистов аккредитовано на выборы президента Казахстана
фото Владимира Третьякова

Накануне завершилась аккредитация представителей зарубежных СМИ на президентские выборы в Казахстане. Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел, освещать выборы будет рекордное число журналистов.

«В целом МИД РК аккредитовано 227 зарубежных корреспондентов из более 40 стран мира (справочно: в 2015 году на президентские выборы было зарегистрировано 168 представителей иностранных СМИ). Вместе с тем при министерстве на постоянной основе аккредитован 121 иностранный корреспондент зарубежных СМИ. Это говорит о высоком интересе мирового сообщества к нашей стране и происходящим изменениям в политической и социальной жизни государства», - говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что «иностранные журналисты вправе осуществлять наблюдение за выборами при наличии свидетельства о постоянной или временной аккредитации, выданного внешнеполитическим ведомством».

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