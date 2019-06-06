В столице и в Алматы вводят ограничения на использование беспилотников в день выборов

В день выборов президента Казахстана 9 июня в столице республики и в Алматы на определенное время будут введены ограничения на использование беспилотников, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.

«Согласованным решением МИИР РК, МВД РК и МО РК в целях обеспечения безопасности будут введены временные ограничения на использование беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства над территориями городов Нур-Султан и Алматы 9 июня 2019 года в период с 04:00 до 24:00. Ограничения действуют от земной поверхности до высоты 500 метров», - говорится в сообщении КГА.

В этой связи разрешения на полеты над городами в указанный период выдаваться не будут.

«Несанкционированный полет в зоне ограничения полетов (включая запуск беспилотного летательного аппарата) влечет за собой административный штраф на лицо, эксплуатирующее аппарат, в размере 10 МРП, на должностных лиц – 20 МРП (статья 563 КоАП)», - напомнили в ведомстве.

Вместе с тем в КГА подчеркнули, что «указанные ограничения не повлияют на деятельность аэропортов Нур-Султан и Алматы и выполнение авиарейсов по расписанию».