В Казахстане отставку руководителей госорганов за коррупцию подчиненных пропишут в законах

В Казахстане отставка первых руководителей госорганов за коррупционные правонарушения подчиненных будет прописана в законах о госслужбе и противодействии коррупции. Как сообщил на брифинге в четверг зампред профильного агентства Олжас Бектенов, сейчас поправки находятся в парламенте.

«На совещании по вопросам противодействию коррупции президент дал поручение, чтобы руководители госорганов в случае совершения коррупционных правонарушений их подчиненными должны подавать в отставку. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести эту норму в закон. Соответствующий законопроект находится в парламенте. Мы в рамках него будем этот вопрос прорабатывать, чтобы это было уже на уровне закона», - рассказал Бектаев.

При этом он пояснил, что вне зависимости от того, назначал ли руководитель этого подчиненного, «он должен подать в отставку». А уже окончательное решение будет принимать президент.

«Он назначал или не назначал, представление вносил или не вносил, президент потребовал чтобы все подавали в отставку. А уже принять или не принять (отставку – V) – прерогатива главы государства. Он будет рассматривать, насколько этот политический руководитель был способен предотвратить данное коррупционное правонарушение, была у него возможность, он ли выдвигал этого человека. Президент будет принимать решение как руководитель страны», - сказал зампред АДГСПК.

Бектаев сообщил, что до конца этой парламентской сессии принять законопроект депутаты вряд ли успеют, но уверен, что документ будет принят до конца этого года.

«Поправки в закон о государственной службе, о противодействии коррупции – там целый комплекс», - уточнил он.

Напомним, 20 мая на совещании с руководителями госорганов Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления антикоррупционной политики, и первой задачей назвал защиту прав граждан.

«Никто не может быть выше закона. Первые руководители, как в центре, так и на местах, будут отвечать за своих подчиненных, уличенных в коррупции. Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку – это прерогатива главы государства, но заявление об отставке – обязательная мера. Таково мое видение антикоррупционного курса власти на среднесрочный период», - заявлял Токаев.